Colina de Laranjeiras

Homem mascarado tenta raptar mulher em bairro da Serra

Caso gerou comoção nas redes sociais; vítima disse que suspeito mandou que ela entrasse no carro e fez ameaças; jovem registrou boletim na polícia

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:45

O relato de uma jovem de 24 anos que afirma ter sido perseguida e ameaçada por um homem encapuzado em uma rua movimentada de Colina de Laranjeiras, na Serra, gerou comoção nas redes sociais no último fim de semana.

A vítima, uma professora de Educação Física, contou que o caso aconteceu na tarde de sexta-feira (27), por volta das 17h30, quando seguia para o trabalho. Segundo ela, ao atravessar a Avenida Braúna, um carro modelo Strada, de cor vermelha, parou na frente dela.

Dentro do veículo, ainda segundo o relato, estava um homem branco usando balaclava (touca ninja), que começou a gritar para que ela entrasse. Assustada, a jovem correu.

Suspeito teria perseguido a vítima

A vítima contou que, mesmo após a primeira tentativa, o suspeito fez o retorno com o carro e voltou a abordá-la. “Ele começou a gritar que, se eu não entrasse no carro, ia me violentar e me matar. Eu fiquei muito assustada”, relatou.

Diante da situação, ela disse que correu em direção contrária, atravessou a via entre os carros e buscou abrigo em um estabelecimento próximo.Segundo a jovem, o automóvel estava com a placa coberta por plástico, o que dificultou a identificação.

Investigação

A vítima acionou a polícia e registrou a ocorrência. Segundo a Polícia Militar, ela entrou em contato com o Ciodes (190) e foi orientada a formalizar o caso em uma delegacia. Nenhum suspeito foi localizado. Questionada sobre o policiamento na região, a PM esclareceu que "realiza policiamento ostensivo 24h na região para garantir a segurança dos moradores e evitar qualquer tipo de crime".

Procurada, a Guarda Municipal da Serra informou que não foi acionada para atender a ocorrência.

Já a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação do 12º Distrito Policial da Serra, que realiza diligências para identificar o autor. A corporação reforçou ainda que a população pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Relato repercutiu nas redes

O caso ganhou repercussão após a vítima compartilhar o ocorrido nas redes sociais, alertando outras mulheres. “Se acontecer com você, corra. Apenas corra. Não hesite, não tente entender, não negocie, sua vida vem primeiro.”, escreveu.

Ela também relatou que ficou abalada após o episódio e não conseguiu imagens de câmeras de segurança da região.

Caso semelhante na região

Em setembro do ano passado, uma mulher de 35 anos também relatou ter sido abordada por suspeitos em um carro enquanto caminhava com um cachorro no mesmo bairro. Na ocasião, um homem chegou a sair do veículo e tentou segurá-la. Assustada, ela grita e começa a correr, e o suspeito entra novamente no carro e foge.

O caso também ficou sob investigação da Polícia Civil.

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