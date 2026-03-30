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Pedreiro é perseguido e morto a tiros por dois suspeitos na Serra

Pedreiro é perseguido e morto a tiros por dois suspeitos na Serra

Vanilto Storck Junior, de 33 anos, ainda foi socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital; suspeitos fugiram e não foram localizados

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:21

Vídeo foi gravado em Porto Canoa, no último domingo (29)

Um homem de 33 anos, que trabalhava como pedreiro e pintor, identificado como Vanilto Storck Junior, morreu após ser perseguido e baleado na Serra, no fim da tarde de domingo (29).

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Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que a vítima caminhava por uma rua no bairro Serra Dourada I, a caminho de uma casa onde encontraria a esposa, quando passou a ser seguida por dois suspeitos — um a pé e outro de bicicleta. Ao perceber a situação, Vanilto correu para dentro da residência, mas foi alcançado e atingido por disparos.

Uma pessoa que estava no local e conhecia a vítima colocou o homem ferido em um carro, junto com a esposa dele, e seguiu em direção ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. No trajeto, porém, o veículo ficou sem combustível, conforme apuração da TV Gazeta.

O carro parou em um posto de combustíveis, no bairro Porto Canoa. Nesse momento, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que passava pela região, foi acionada para prestar socorro. Apesar do atendimento, Vanilto não resistiu aos ferimentos. Ele deixa esposa e três filhos.

Uma multidão se formou no posto para acompanhar a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará por necropsia. O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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