Motorista é preso após acidente e recusa de bafômetro na BR 262 no ES

Batida envolveu duas caminhonetes na BR 262 em Ibatiba Crédito: Instagram | @tvpluenzy

Um motorista foi preso após se envolver em um acidente na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia uma Toyota Hilux e se recusou a realizar o teste do bafômetro. No entanto, os agentes constataram que o condutor apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e o encaminharam à delegacia da Polícia Civil.

A colisão lateral envolveu uma Fiat Toro, cujo motorista também saiu ileso. Segundo a Polícia Civil, o condutor da Hilux, de 61 anos, foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.