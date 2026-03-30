Motorista é preso após acidente e recusa de bafômetro na BR 262 no ES
Um motorista foi preso após se envolver em um acidente na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia uma Toyota Hilux e se recusou a realizar o teste do bafômetro. No entanto, os agentes constataram que o condutor apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e o encaminharam à delegacia da Polícia Civil.
A colisão lateral envolveu uma Fiat Toro, cujo motorista também saiu ileso. Segundo a Polícia Civil, o condutor da Hilux, de 61 anos, foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
A autoridade policial arbitrou fiança, mas o valor não foi divulgado. Caso a quantia não seja paga, o motorista será encaminhado ao sistema prisional. A identidade do homem não foi revelada.