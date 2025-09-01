Investigação

Homens em carro tentam atacar mulher em Colina de Laranjeiras, na Serra

Câmeras mostram o momento em que passa um veículo de cor prata, que segue em direção à vítima, e um homem sai do banco de trás na tentativa de segurá-la

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:34

O passeio com o cachorro virou noite de terror para uma moradora do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. A mulher, de 35 anos, foi surpreendida por suspeitos em um carro enquanto ela andava com o pet, por volta de 22h50 do domingo (31). Câmeras de monitoramento da Rua Duque de Caxias mostram o momento em que passa um veículo de cor prata, que segue em direção à vítima, e um homem sai do banco de trás na tentativa de segurá-la.

Assustada, ela grita e começa a correr, e o suspeito entra novamente no carro e sai em fuga. Em relato às autoridades policiais, a moradora contou que ouviu um outro homem dentro do carro gritando: "Pega, pega". A Polícia Civil foi acionada pela reportagem para saber sobre a ocorrência e se há identificação dos suspeitos e do veículo, e a corporação informou que o caso ainda é investigado pelo 12º Distrito Policial de Serra.

Ajude a polícia Se você tem alguma informação que auxilie na investigação policial ou passou por alguma situação semelhante, acione o Disque-Denúncia pelo 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet, clicando aqui.

