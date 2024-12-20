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Aumento de furto de fios no ES faz Disque-Denúncia criar canal exclusivo

Em um dia de operação em cinco estabelecimentos foram encontrados quase 300 quilos de fios roubados; além dos ladrões, receptadores do material estão na mira da polícia

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 14:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2024 às 14:25
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou que, a partir desta sexta-feira (20), o site do Disque-Denúncia passa a contar com uma área específica para comunicação de crimes relacionados a furto e receptação de fios. O anúncio aconteceu em uma coletiva de imprensa que também detalhou como foi a Operação Vastum IV, contra o comércio ilegal de material reciclável, que ocorreu em cinco ferros-velhos de Vitória.
Agora, para fazer uma denúncia de furto e receptação de fios basta ir ao site disquedenuncia181.es.gov.br, descer a página e clicar no primeiro ícone que aparece. Lá você vai poder descrever como e onde o crime aconteceu, quem seriam os autores e até anexar imagens.
Novo botão para denúncias sobre furto e receptação de fios no site do Disque Denúncia
Novo botão para denúncias sobre furto e receptação de fios no site do Disque-Denúncia Crédito: Reprodução do site
A iniciativa de fazer uma área específica para esse tipo de denúncia, segundo a Sesp, veio após o aumento de crimes relacionados a furto e roubo de fios de cobre no início do ano. "A gente tentou qualificar melhor essa investigação através dos nossos olhos e ouvidos que são a população, então a gente chamou a população para participar desse esforço conjunto", disse o delegado Paulo Expedicto Amaral, gerente do Disque-Denúncia. 

Operação Vastum IV

Operação Vastum IV contra furtos de fios acontece em Vitória

A operação de quinta-feira teve como alvos cinco estabelecimentos de Vitória. Ao todo, 283 quilos de fios de cobre, 640 maços de cigarro, dois drones e 28 ferramentas para corte de fio foram apreendidos. Um dono de ferro-velho foi detido e mais de R$ 3 mil foram recolhidos. 
Aumento de furto de fios no ES faz Disque-Denúncia criar canal exclusivo
De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, os policiais suspeitam que os maços de cigarro eram usados como moeda de troca para "pagar" quem levava material furtado para os estabelecimentos. Outro ponto que apareceu nas investigações foi que os donos dos ferros-velhos estavam alugando casas para guardar material ilícito. 

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