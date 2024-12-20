Aumento de furto de fios no ES faz Disque-Denúncia criar canal exclusivo

A iniciativa de fazer uma área específica para esse tipo de denúncia, segundo a Sesp, veio após o aumento de crimes relacionados a furto e roubo de fios de cobre no início do ano. "A gente tentou qualificar melhor essa investigação através dos nossos olhos e ouvidos que são a população, então a gente chamou a população para participar desse esforço conjunto", disse o delegado Paulo Expedicto Amaral, gerente do Disque-Denúncia.