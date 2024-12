Presa com veículo clonado

Mulher confessa participação em furto de R$ 1,2 milhão em fios na Serra

Suspeita presa com veículo clonado confessou que ele foi usado em furto de fios de cobre que ocorreu no dia 23 de outubro, em um galpão no bairro Boa Vista I, na Serra

Mulher presa é suspeita de envolvimento com roubo de fios de cobre. (Divulgação Sesp)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante, na última quarta-feira (13), durante uma operação conjunta da Polícia Civil, Guarda Municipal da Serra e Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, no bairro Taquara I, na Serra. Ela estava com um veículo clonado e confessou participação em um furto de R$ 1,2 milhão em fios de cobre.

A Polícia Civil informou que, conforme as investigações da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCTC), a mulher é suspeita de envolvimento no furto de fios de cobre, que aconteceu no dia 23 de outubro em um galpão no bairro Boa Vista I, na Serra. Ao todo, os produtos furtados são avaliados em R$ 1,2 milhão. Na ocasião, dois homens, de 44 e 64 anos, foram presos em flagrante por furto qualificado, enquanto outros três suspeitos fugiram.

Ainda segundo a corporação, o veículo apreendido com a mulher foi utilizado no crime, dando cobertura aos suspeitos. Durante depoimento à polícia, a suspeita de 38 anos confessou participação no furto de fios de cobre e revelou que um segundo veículo identificado na cena era dela e igualmente clonado – ele foi localizado e apreendido pela Polícia Civil. Ambos veículos foram furtados em Minas Gerais.

A mulher foi autuada por receptação e adulteração veicular e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), onde permanece à disposição da Justiça. "A investigação prossegue para identificar os demais envolvidos no crime", finaliza o comunicado divulgado pela Polícia Civil.

