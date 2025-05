Morre terceira vítima do ataque a tiros em Cariacica

Morreu nesta quinta-feira (8) a terceira vítima do ataque a tiros ocorrido em Cariacica. A pessoa em questão era o ajudante de um caminhão que passava pelo bairro Nova Brasília no momento do crime. Ele estava dentro do veículo e foi atingido na cabeça por uma bala perdida. O homem teve morte cerebral confirmada no fim da tarde e foi confirmada por uma familiar à reportagem da TV Gazeta.>