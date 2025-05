Morre cunhado baleado junto com detento assassinado em carro em Cariacica

Uma motociclista ficou ferida após se envolver em uma batida com um carro no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no último domingo (4). Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu uma queda, e, como consequência, fraturou o braço direito e teve escoriações na região do abdômen e no ombro. Um vídeo mostra como ocorreu o acidente (veja acima).>