Bairro Nova Brasília

Ataque a tiros termina com acidente, morte de detento e feridos em Cariacica

Alvo dos bandidos tinha acabado de sair do presídio após receber o benefício de saída temporária quando veículo em que ele estava foi interceptado

Publicado em 7 de maio de 2025 às 16:07 - Atualizado há 7 horas

Após ataque a tiros, motorista perdeu o controle e carro caiu em ribanceira; passageiro morreu Crédito: Vívia Lima

Atualização 08/05/2025 - 09:54hrs Após a publicação desta matéria, a reportagem confirmou que o cunhado do detento assassinado, que foi baleado quando estava ao volante do carro, também morreu. O texto foi atualizado.

Um ataque a tiros terminou em acidente, dois mortos e um ferido no bairro Nova Brasília, em Cariacica, no final da manhã desta quarta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, três pessoas estavam em um veículo — uma delas tinha acabado de sair do presídio, após receber benefício de saída temporária — quando foram surpreendidas por criminosos armados. O motorista foi baleado, perdeu o controle e o carro caiu em uma ribanceira; o passageiro do automóvel morreu na hora. Uma terceira pessoa que estava passando pelo local e nada tinha a ver com a história também foi atingida na cabeça e socorrida. >

Conforme apuração da repórter Vívia Lima, da TV Gazeta, o passageiro do carro havia acabado de sair do presídio, após receber o benefício de saída temporária. Ele foi identificado como Ronivaldo da Silva Rezena, de 40 anos. A mulher que estava no veículo era esposa dele, e o motorista era cunhado. Os três são de Aracruz e estavam seguindo para a cidade do Norte do Estado, quando foram interceptados por dois atiradores em uma motocicleta. >

Segundo o aspirante a oficial Schneider, que atendeu a ocorrência, ainda não se sabe a motivação dos criminosos, mas eles abriram fogo enquanto o veículo estava em cima de um viaduto. Após ser baleado, o motorista perdeu o controle e o carro caiu em uma ribanceira, indo parar embaixo do viaduto. Ele foi socorrido, mas, durante a tarde, não resistiu aos ferimentos. O passageiro, Ronivaldo, não resistiu e morreu ainda dentro do automóvel. A esposa dele não ficou ferida. >

Um homem que trabalha como ajudante de caminhão estava do outro lado da pista, em cima do viaduto, e acabou atingido pelos tiros. "Ele foi alvejado com um tiro na cabeça mas foi socorrido, está estável e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE)", detalhou o aspirante Schneider. Os bandidos que estavam na moto conseguiram fugir.>

>

"Fato de hoje foi uma surpresa"

O advogado Ledilson Martins, que fazia a assessoria jurídica de Ronivaldo, conversou com a TV Gazeta. Ele disse que o homem tinha saído Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) e que já teve envolvimento com o tráfico, mas cerca de dois anos atrás tinha mudado de vida. >

"Ele tinha se convertido ao evangelho, vinha pregando nas galerias e demonstrando mudança de vida, para todos nós o fato de hoje foi uma surpresa. O rapaz que veio buscar ele é um familiar, trabalhador honesto, não tem envolvimento nenhum com o crime e acabou vítima da situação", declarou o advogado.>

Na manhã desta quinta-feira (8), ele confirmou à reportagem de A Gazeta que o cunhado de Ronivaldo não resistiu aos ferimentos. "Por volta de 15h recebemos a notícia do falecimento dele, ele foi para o centro cirúrgico mas não resistiu", detalhou Ledilson. >

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das duas vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, onde passarão pelo processo de necropsia".>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta