Alô, é o comparsa?

Guarda atende celular de suspeito e prende dupla após assalto em Vila Velha

Guarda atendeu a ligação e se passou pelo parceiro, que revelou a localização e o local onde guardavam drogas e dinheiro

A ação começou quando a equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM), foi acionada para averiguar a denúncia de que uma moto havia sido deixada em uma rua do bairro e que o condutor havia fugido. No local, os agentes se depararam com uma equipe da Polícia Militar conversando com a vítima de roubo.>