Envio de maconha do MS para o ES pelos Correios termina com homem preso

Operação realizada na manhã desta quinta-feira (12) resulta em prisão em flagrante e apreensão de sete quilos de maconha destinados à Cariacica

Publicado em 12 de junho de 2025 às 15:36

PF desarticula esquema de envio de drogas pelo correio entre MS e ES Crédito: Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (12), um mandado de busca e apreensão no município de Cariacica, na Grande Vitória, como parte de uma operação de combate ao tráfico interestadual de drogas por meio do serviço postal. A ação foi coordenada após investigações que apontaram o uso dos Correios para o envio de entorpecentes do Mato Grosso do Sul à cidade capixaba. Um suspeito foi preso em flagrante e poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas>

A investigação começou com base em informações de inteligência que indicavam a atuação de organizações criminosas sediadas no Centro-Oeste do país. A partir dessas suspeitas, foram realizadas fiscalizações em centros de triagem dos Correios, com apoio de cães farejadores. Uma das encomendas levantou suspeitas e, após a detecção da substância ilícita, a PF iniciou diligências para identificar o verdadeiro destinatário da carga.>

Com autorização judicial, os agentes cumpriram o mandado de busca em Cariacica e encontraram aproximadamente sete quilos de uma substância semelhante à maconha. Um suspeito foi preso em flagrante e, segundo a corporação, poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar a 25 anos de prisão. Outros crimes ainda podem ser apurados no decorrer do inquérito. A identidade da pessoa não foi divulgada oficialmente.>

A PF segue investigando possíveis conexões da remessa com grupos criminosos do Mato Grosso do Sul, além de apurar se há outros envolvidos na logística do envio. >

