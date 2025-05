Após 2 meses

Homem suspeito de tentar matar jovem com tiro dentro de ônibus é preso na Serra

Crime aconteceu durante um assalto a coletivo do sistema Transcol no dia 2 de março; dois adolescentes também participaram da ação

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

Publicado em 8 de maio de 2025 às 17:51

O suspeito foi localizado no bairro Central Carapina, também na Serra, nesta quarta-feira (7) Crédito: Divulgação | Sesp

Foi preso nesta quinta-feira (8) um homem de 19 anos suspeito de envolvimento em uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) contra uma passageira de um ônibus do Sistema Transcol, próximo ao bairro Rosário de Fátima, na Serra, no dia 2 de março deste ano. A vítima foi baleada na cabeça durante o assalto, mas sobreviveu sem sequelas. O nome do suspeito não foi divulgado.>

Ele foi localizado no bairro Central Carapina, também na Serra. Ele não resistiu à prisão e foi levado para o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), onde o mandado de prisão foi cumprido. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.>

Outros dois suspeitos de participação no crime também foram identificados. Segundo a Polícia Civil, ambos são adolescentes. >

Um deles, apontado como autor do disparo que atingiu a vítima, confessou o crime durante interrogatório, assim como o preso desta quinta-feira. "Eles informaram ainda que faziam parte de um grupo de cerca de 12 rapazes que se revezavam para assaltar no município da Serra”, completou o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP), delegado Alan Moreno de Andrade.>

>

Relembre

A passageira de 30 anos, que não teve o nove divulgado, foi baleada na cabeça em um ônibus do Sistema Transcol, na noite de domingo (2), na Serra. O veículo havia acabado de sair do Terminal de Carapina quando três criminosos anunciaram um assalto na altura do bairro Rosário de Fátima. Ao descer do veículo, um deles disparou a arma e uma bala atingiu a mulher na nuca. >

Conforme informações do motorista da linha 535 (Carapina/Campo Grande), os assaltantes embarcaram no terminal com os outros passageiros. Quando passavam pela Rua Carioca, anunciaram o assalto e tomaram o celular de duas passageiras, inclusive a vítima do disparo. >

Após descerem, um deles atirou para dentro do ônibus, atingindo a mulher de 30 anos. Eles fugiram a pé. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, e a equipe prestou os primeiros socorros. A passageira estava consciente e foi encaminhada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Ela sobreviveu e não teve sequelas.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta