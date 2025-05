Quase 2 mil detentos deixam presídios do ES em 'saidinha' de Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando, e, com ele, detentos do regime semiaberto recebem o benefício da saída temporária, popularmente chamado de "saidinha". Neste ano, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , 1.926 presos do Espírito Santo foram contemplados. >

"Parte deste quantitativo já obteve o benefício no mês de abril. A Sejus ressalta que o Poder Judiciário é quem delibera sobre as datas de saídas temporárias, que são realizadas de forma escalonada. O prazo para retorno do detento à unidade prisional é de sete dias. Em 2024, 2.725 presos do regime semiaberto foram beneficiados com a saidinha do Dia das Mães. Desses, 47 não retornaram à unidade prisional na data determinada", reforçou a Sejus. >