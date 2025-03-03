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Violência

Passageira é baleada na cabeça dentro de ônibus do Transcol na Serra

Criminosos embarcaram no Terminal de Carapina e, logo após o veículo deixar o local, anunciaram o assalto; eles roubaram celulares e um desceu do coletivo atirando

Publicado em 03 de Março de 2025 às 11:51

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

03 mar 2025 às 11:51
Terminal de ônibus de Carapina
Ônibus saiu do Terminal de Carapina  Crédito: Vitor Jubini
Uma passageira de 30 anos foi baleada na cabeça em um ônibus do Sistema Transcol, na noite de domingo (2), na Serra. O veículo havia acabado de sair do Terminal de Carapina quando três criminosos anunciaram um assalto na altura do bairro Rosário de Fátima. Ao descer do veículo, um deles disparou a arma e uma bala atingiu a mulher na nuca. 
Conforme informações do motorista da linha 535 (Carapina—Campo Grande), os assaltantes embarcaram no terminal com os outros passageiros. Quando passavam pela Rua Carioca, anunciaram o assalto e tomaram o celular de duas passageiras, inclusive a vítima do disparo. 
Após descerem, um deles atirou para dentro do ônibus, atingindo a mulher de 30 anos. Eles fugiram a pé. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, e a equipe prestou os primeiros socorros. A passageira estava consciente e foi encaminhada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. 
Polícia Militar informa, em nota, que buscas foram realizadas na região, mas ninguém foi preso. Já a Polícia Civil diz que o fato foi registrado como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) e será investigado por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). 
"Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A Polícia Civil destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", frisa, também em nota. 
Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) também foi procurada para tratar do assunto, mas ainda não se manifestou.

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