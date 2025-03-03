Passageira é baleada na cabeça dentro de ônibus do Transcol na Serra

Ônibus saiu do Terminal de Carapina Crédito: Vitor Jubini

Uma passageira de 30 anos foi baleada na cabeça em um ônibus do Sistema Transcol , na noite de domingo (2), na Serra . O veículo havia acabado de sair do Terminal de Carapina quando três criminosos anunciaram um assalto na altura do bairro Rosário de Fátima. Ao descer do veículo, um deles disparou a arma e uma bala atingiu a mulher na nuca.

Conforme informações do motorista da linha 535 (Carapina—Campo Grande), os assaltantes embarcaram no terminal com os outros passageiros. Quando passavam pela Rua Carioca, anunciaram o assalto e tomaram o celular de duas passageiras, inclusive a vítima do disparo.

Após descerem, um deles atirou para dentro do ônibus, atingindo a mulher de 30 anos. Eles fugiram a pé. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, e a equipe prestou os primeiros socorros. A passageira estava consciente e foi encaminhada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra.

Polícia Militar informa, em nota, que buscas foram realizadas na região, mas ninguém foi preso. Já a Polícia Civil diz que o fato foi registrado como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) e será investigado por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).