Motorista sem CNH é detido após acidente, atropelamento e fuga em Guriri

to Um homem de 42 anos, que segundo a polícia apresentava sinais de embriaguez e que se recusou a soprar o bafômetro, foi detido na madrugada desta segunda-feira (3) após se envolver em um acidente, atropelar o motorista do outro veículo e fugir sem prestar socorro durante a festa de Carnaval em Guriri, balneário de São Mateus , no Norte do Espírito San

Segundo a Polícia Militar, populares acionaram a equipe informando que um veículo Chevrolet Celta prata havia colidido com outro carro, deixando uma vítima ferida e causando danos a dois veículos antes de fugir do local. Os policiais iniciaram as buscas e localizaram o veículo próximo à saída de Guriri para a sede de São Mateus. O condutor, de 42 anos, foi abordado e, ao consultar o sistema, os policiais constataram que ele não possuía habilitação. Além disso, o Celta estava com o licenciamento atrasado desde 2023, sendo removido para o pátio credenciado do Detran. O suspeito se recusou a soprar o bafômetro. No entanto, segundo a PM, ele apresentava “sinais evidentes de embriaguez, como olhos vermelhos, odor etílico, fala confusa e desorientação sobre tempo e local.”

De acordo com a PM, a vítima reconheceu tanto o condutor quanto o veículo envolvido no acidente. Em seu relato aos policiais, disse que, após a colisão do veículo do suspeito com o seu, aproximou-se do Celta para dialogar sobre o ocorrido, momento em que o motorista do Celta deu marcha à ré e o arrastou, causando ferimentos nos pés, na coxa e no braço direito, antes de fugir sem prestar socorro. A polícia lavrou um exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, devido à negativa do suspeito em soprar o bafômetro.