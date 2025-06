Operação em Cachoeiro

Grupo de traficantes comandado por detento de presídio do RJ é preso no ES

Criminoso preso no Rio de Janeiro enviava ordens ao grupo, que estava na cidade do Sul do Espírito Santo, orientando sobre logística de venda de drogas e até escalas de trabalho

Publicado em 11 de junho de 2025 às 13:59

Operação para combater o tráfico de drogas prende sete pessoas em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Polícia Civil

Quatro mulheres e três homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As prisões ocorreram na manhã desta quarta-feira (11), no bairro Santa Cecília, durante uma operação da Polícia Civil. A corporação disse que, conforme apontam as investigações, o grupo recebia ordens de um detento que está em presídio do Rio de Janeiro, e orientava os suspeitos sobre logística de venda de entorpecentes e até escalas de trabalho. >

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, Felipe Vivas, a ação é um desdobramento após a prisão de duas pessoas ligadas ao grupo, em operação realizada em outubro do ano passado. Ele disse que a análise de um aparelho celular, autorizada judicialmente, revelou que o detento do sistema prisional do Rio de Janeiro comandava o esquema criminoso à distância.>

“As conversas extraídas do celular demonstraram que a mulher presa atuava como gerente do tráfico no Bairro Santa Cecília, sob o comando de um indivíduo recolhido no Sistema Prisional do Rio de Janeiro. Mesmo preso, tal indivíduo era responsável por dar ordens sobre toda a logística do tráfico, incluindo o abastecimento de pontos de venda, definição de escalas de trabalho, transporte de entorpecentes, contabilidade e pagamentos”, explicou Vivas.>

O delegado afirmou que, contra o detento do Rio de Janeiro, constam registros criminais por tráfico de drogas, porte de arma e homicídios no Espírito Santo, e que o indivíduo conseguiu ser transferido para o Presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em Itaperuna, Rio de Janeiro, para ficar mais próximo de familiares.>

A operação, que também teve alvos nos bairros Novo Parque e Vilage da Luz, recebeu apoio de policiais de Atílio Vivácqua, Castelo, Muqui e Vargem Alta para o cumprimento de oito mandados de prisão temporária e oito, de busca e apreensão domiciliar. Os presos foram interrogados e permaneceram em silêncio. Uma das pessoas com mandados de prisão, segundo o delegado, não foi localizada. >

