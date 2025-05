Acabou preso

Assaltante é surpreendido por policial durante roubo a farmácia na Praia da Costa

Um policial civil estava no estabelecimento no momento do crime e esperou Wesley de Oliveira Camargo sair do comércio para rendê-lo e realizar a prisão

Publicado em 8 de maio de 2025 às 10:17

Um homem acabou preso durante um roubo a uma farmácia da Praia da Costa, em Vila Velha. Wesley de Oliveira Camargo foi surpreendido por um policial civil, que estava no local realizando compras. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (7). >

A supervisora do estabelecimento contou a policiais militares - que atenderam a ocorrência - que realizava o fechamento do caixa em uma sala reservada, próximo ao cofre da loja, quando foi abordada por um funcionário - já rendido pelo suspeito. Em seguida, Wesley entrou no local, simulando estar armado ao manter a mão sob o casaco, e anunciou o assalto, exigindo o dinheiro do cofre.>

Com medo, ela entregou o valor, um total de R$ 3.970. Após pegar o dinheiro, o homem saiu da sala. >

Segundo o boletim de ocorrência da PM, quando já estava do lado de fora da farmácia, Wesley foi surpreendido e rendido pelo policial civil. De acordo com o agente, ele estava fazendo compras no comércio e esperou o momento certo para abordar o criminoso. >

Com o suspeito, os policiais encontraram uma réplica de arma de fogo. Wesley foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. >

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, no depoimento, Wesley afirmou que roubou a farmácia porque está desempregado e precisava de dinheiro. Ele foi autuado em flagrante por roubo e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) na manhã desta quinta-feira (8). >

