“Sem sequelas”, diz passageira que levou tiro na nuca em ônibus do Transcol

A Ceturb-ES informa que os dez terminais do Transcol, por onde circulam, em média, diariamente, mais de 500 mil pessoas, contam com equipes de vigilância patrimonial, para manter a ordem e guardar o patrimônio público. Além disso, os terminais contam com cerca de 100 câmeras de videomonitoramento, distribuídas nas 10 unidades.

Todos os ônibus do sistema contam com câmeras de videomonitoramento embarcadas. Sempre que ocorre algum tipo de situação que envolve a segurança das pessoas, a vigilância dos terminais tenta resolver com abordagens pacíficas, mas caso seja necessário, em situações com mais risco para usuários e trabalhadores, a Polícia Militar, com quem a Ceturb-ES tem parceria, é acionada. As imagens das câmeras, tanto dos terminais, quanto dos ônibus do Transcol, podem ser solicitadas pela polícia para ajudar nas investigações de crimes.

As câmeras foram instaladas para monitorar a operação do sistema e também para auxiliar a polícia em assuntos de segurança.