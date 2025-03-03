Com carro modificado, motorista avança contra pedestres e guardas em Vitória

Um homem de 23 anos foi preso após avançar sobre pedestres e guardas municipais com um carro irregular, no Centro de Vitória , na tarde de domingo (2). No veículo, um dos ocupantes registrou, em vídeos, a trajetória do condutor — que estava com a habilitação vencida — na Avenida Princesa Isabel.

O carro, um Fiat Uno Mille com modificações em sua estrutura original, recebeu ordem de parada da Guarda de Vitória, onde a corporação coordenava o fluxo de pessoas que estavam na região para os blocos de carnaval. Segundo Amarílio Boni, secretário de Segurança Urbana da Capital, o motorista não atendeu a ordem e avançou sobre a faixa de pedestres, onde quase atingiu os foliões e também os guardas que trabalhavam no local.

No vídeo feito por um dos ocupantes do veículo (assista acima) e cedido pela Guarda Municipal à reportagem, é possível ver os agentes no meio do trânsito, quando o motorista avança com o carro no cruzamento da Avenida Princesa Isabel com a Rua Marcellino Duarte, nas proximidades do Espaço Cultural Sesc Glória.

Na gravação, o passageiro exclama “furamos a blitz, mete o pé”, enquanto o condutor acelera o veículo e ultrapassa outros carros em alta velocidade, até mesmo em locais onde pedestres estão transitando, ao mesmo tempo em que viaturas da Guarda perseguem o carro irregular.

Carro teve sua estrutura modificada e estava com licenciamento vencido; condutor, por sua vez, também estava com a CNH fora da validade Crédito: Divulgação / Guarda Civil Municipal de Vitória

Em fuga após a primeira ordem da Guarda Municipal, o motorista acabou detido por outra equipe da corporação já na altura da Rua Governador José Sette, pouco antes do acesso à Curva do Saldanha, no sentido Avenida Vitória. Na ocasião, o carro foi recolhido para o pátio em razão das irregularidades em sua estrutura.

O motorista, por sua vez, passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Ainda assim, foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, por estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o licenciamento do veículo vencidos e por avançar o semáforo. Segundo a Guarda, todas as infrações são gravíssimas e registram sete pontos na carteira, além de multa de R$ 293,47 para cada uma delas.

Questionada sobre a situação dos demais envolvidos na ocorrência, a Prefeitura de Vitória informou, em nota, que os ocupantes do veículo são maiores de idade e, fora o motorista, os demais não foram autuados "pois nada de ilegal foi encontrado com eles ou em nome deles".

Já a Polícia Civil, que recebeu a ocorrência, complementou informando que o motorista foi "autuado em flagrante por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano e desobediência".