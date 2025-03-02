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Violência

Seguranças são feridos por homem com facão durante carnaval em Mimoso do Sul

Homem discutiu com equipe de segurança e foi retirado do local, mas foi para casa e voltou com facão, atingindo as vítimas; ele acabou preso

Publicado em 02 de Março de 2025 às 15:09

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 mar 2025 às 15:09
Três seguranças ficaram feridos ao tentar conter suspeito
Três seguranças ficaram feridos ao tentar conter suspeito Crédito: Polícia Militar
Um homem de 44 anos foi detido após agredir com um facão três seguranças que trabalhavam nas festividades de carnaval no centro de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (2). Segundo a equipe de segurança, o suspeito vinha tendo uma discussão com um dos membros desde a última sexta-feira (28).
Segundo a Polícia Militar, todas as vítimas e o suspeito foram socorridos para o Hospital Apóstolo Pedro, na cidade. As vítimas contaram que o homem estava aparentemente alcoolizado e, desde cedo, fazia ameaças verbais de agressão à equipe de segurança, que pediu para que ele se afastasse.
O suspeito tentou brigar com os seguranças, foi imobilizado e orientado a se retirar do local. Porém, relataram que ele foi para casa e retornou com o facão, tentando golpear a equipe.
Na tentativa de parar o suspeito, os seguranças sofreram lesões na cabeça, no peito, escoriação no braço e um deles teve uma fratura no dedo. O suspeito também sofreu ferimentos durante a imobilização. A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não houve retorno. 
Mesmo na presença dos militares, o suspeito continuou dizendo que não havia conseguido concluir o que gostaria, que era atingir um dos seguranças com quem havia tido um desentendimento. Ele foi levado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e, de acordo com a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal, três vezes, sendo encaminhado ao sistema prisional.
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