Seguranças são feridos por homem com facão durante carnaval em Mimoso do Sul

Um homem de 44 anos foi detido após agredir com um facão três seguranças que trabalhavam nas festividades de carnaval no centro de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (2). Segundo a equipe de segurança, o suspeito vinha tendo uma discussão com um dos membros desde a última sexta-feira (28).
Segundo a Polícia Militar, todas as vítimas e o suspeito foram socorridos para o Hospital Apóstolo Pedro, na cidade. As vítimas contaram que o homem estava aparentemente alcoolizado e, desde cedo, fazia ameaças verbais de agressão à equipe de segurança, que pediu para que ele se afastasse.
O suspeito tentou brigar com os seguranças, foi imobilizado e orientado a se retirar do local. Porém, relataram que ele foi para casa e retornou com o facão, tentando golpear a equipe.
Na tentativa de parar o suspeito, os seguranças sofreram lesões na cabeça, no peito, escoriação no braço e um deles teve uma fratura no dedo. O suspeito também sofreu ferimentos durante a imobilização. A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não houve retorno.
Mesmo na presença dos militares, o suspeito continuou dizendo que não havia conseguido concluir o que gostaria, que era atingir um dos seguranças com quem havia tido um desentendimento. Ele foi levado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e, de acordo com a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal, três vezes, sendo encaminhado ao sistema prisional.