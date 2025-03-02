Seguranças são feridos por homem com facão durante carnaval em Mimoso do Sul

Três seguranças ficaram feridos ao tentar conter suspeito Crédito: Polícia Militar



Um homem de 44 anos foi detido após agredir com um facão três seguranças que trabalhavam nas festividades de carnaval no centro de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (2). Segundo a equipe de segurança, o suspeito vinha tendo uma discussão com um dos membros desde a última sexta-feira (28).

Segundo a Polícia Militar , todas as vítimas e o suspeito foram socorridos para o Hospital Apóstolo Pedro, na cidade. As vítimas contaram que o homem estava aparentemente alcoolizado e, desde cedo, fazia ameaças verbais de agressão à equipe de segurança, que pediu para que ele se afastasse.

O suspeito tentou brigar com os seguranças, foi imobilizado e orientado a se retirar do local. Porém, relataram que ele foi para casa e retornou com o facão, tentando golpear a equipe.

Na tentativa de parar o suspeito, os seguranças sofreram lesões na cabeça, no peito, escoriação no braço e um deles teve uma fratura no dedo. O suspeito também sofreu ferimentos durante a imobilização. A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não houve retorno.

Mesmo na presença dos militares, o suspeito continuou dizendo que não havia conseguido concluir o que gostaria, que era atingir um dos seguranças com quem havia tido um desentendimento. Ele foi levado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e, de acordo com a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal, três vezes, sendo encaminhado ao sistema prisional.