Problema na ArcelorMittal foi causado por contato entre fios, diz empresa

Um forte e repentino barulho semelhante ao de uma explosão, na tarde de domingo (17), chamou a atenção de moradores da Grande Vitória, que perceberam em seguida uma densa fumaça saindo da ArcelorMittal

Um forte e repentino barulho, semelhante ao de uma explosão, chamou a atenção de moradores da Grande Vitória na tarde de domingo (17). Imediatamente, mesmo a quilômetros de distância, foi possível perceber a presença de uma densa fumaça saindo da área da ArcelorMittal, no complexo de Tubarão, na Serra. Um dia após o estrondo, algumas dúvidas ficaram: o que causou o barulho? Por que houve falta de energia no local? Houve destruição dentro da empresa? A ocorrência causou algum prejuízo ao meio ambiente?

Em nota enviada nesta segunda-feira (18), a ArcelorMittal informou que as causas do incidente seguem em investigação, portanto, não há uma conclusão sobre o ocorrido. A empresa revelou, no entanto, que a queda de energia no local foi causada pelo contato entre um cabo para-raio e a rede de alta tensão. Não foi informado, porém, se o barulho foi causado pelo contato entre os fios ou em decorrência da falta de energia.

A ArcelorMittal informa que o evento foi causado por um blackout que afetou sua Central Termelétrica. A queda de energia foi causada pela queda de um cabo para-raio sobre a rede de alta tensão. O incidente gerou um barulho intenso, mas não resultou em vítimas ou danos ao meio ambiente ArcelorMittal • Trecho de nota enviada nesta segunda-feira (18)

Ainda conforme a empresa, o incidente causou interrupção em parte das operações, mas as atividades estão sendo retomadas. A ArcelorMittal informou que após o ocorrido, autoridades foram acionadas, como o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Fumaça da ArcelorMittal foi vista a quilômetros de distância por moradores de Vitória, Serra e Vila Velha. (Leitor AG)

Imagens divulgadas nas redes sociais depois do barulho ouvido na tarde de domingo (17) mostram chamas saindo da área da empresa. A Arcelor ressaltou que as chamas são do sistema de segurança denominado "bleeder," um dispositivo projetado para realizar a queima controlada dos gases em caso de falha no sistema.

"A ArcelorMittal reafirma que todas as medidas foram implementadas com foco na segurança das pessoas, na preservação do meio ambiente e na estabilidade dos processos", informou em nota.

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou, nesta segunda (18), que segue acompanhando a situação. Novas informações serão divulgadas conforme o andamento dos trabalhos, segundo o instituto.

Em nota enviada no domingo (17), o Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES) informou estar acompanhando os desdobramentos da ocorrência na ArcelorMittal para garantir a segurança dos trabalhadores.

