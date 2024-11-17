Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Barulho na Arcelor: outra grande empresa adotou medida de segurança

Forte estrondo ouvido na tarde deste domingo (17) assustou população da Grande Vitória

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 18:33

Públicado em 

17 nov 2024 às 18:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fumaça amarela e preta que surgiu após barulho de explosão na ArcelorMittal Tubarão
Fumaça amarela e preta que surgiu após forte barulho na ArcelorMittal Tubarão Crédito: Foto do leitor
O estrondo semelhante a uma explosão ouvida em toda a Grande Vitória na tarde deste domingo (17), proveniente da área industrial da ArcelorMittal Tubarão, na Serra, não é exatamente uma novidade, embora o barulho, a fumaça e as chamas da chaminé da siderúrgica tenham assustado a população.
Nos últimos quatro anos, em pelo menos duas ocasiões a Usiminas, localizada em Ipatinga (MG), também adotou o alegado procedimento de segurança. Na primeira vez, o sinistro ocorreu há quatro anos e o segundo, em maio passado.
No dia 18 de outubro de 2020, durante o período da pandemia de Covid-19, a população de Ipatinga sofreu o impacto do barulho, levando a siderúrgica mineira a se manifestar em nota oficial.

Veja Também

Bastidores da explosão: o que realmente aconteceu na ArcelorMittal Tubarão

'Tremeu tudo': moradores relatam susto com estrondo na ArcelorMittal

“Durante a operação do alto-forno 1 da Usina de Ipatinga, foi necessário abrir o bleeder, uma válvula de alívio. A atividade provocou a emissão de ruído e fumaça, percebidos na área externa da usina. O evento foi rapidamente controlado. A Usiminas esclarece que se trata de uma operação especial e controlada, que está sendo monitorada. Seguindo os protocolos de segurança, as pessoas que trabalham no local foram evacuadas e retornaram ao trabalho instantes depois”, explicou a empresa.
Há seis meses, um novo estrondo, agora no alto-forno 3, provocou barulho e fumaça e levou mais uma vez preocupação à cidade do interior mineiro. A Usiminas novamente explicou o incidente, em nota oficial.
Explosão ArcelorMittal
Fumaça após o barulho de explosão na ArcelorMittal foi percebida de vários pontos da Grande Vitória Crédito: Leitor AG
“Na tarde desta terça-feira, dia 21 de maio, ocorreu uma instabilidade operacional pontual no alto-forno 3 que gerou a abertura do sistema de segurança para alívio de pressão, conhecido como bleeder. O processo gerou ruído e uma emissão visível de fumaça escura”, disse a empresa.

A EXPLICAÇÃO OFICIAL DA ARCELOR

Na tarde deste domingo (17), a ArcelorMittal Tubarão deu uma explicação oficial muito semelhante à da Usiminas para o barulho ouvido na área metropolitana da Grande Vitória.
“A ArcelorMittal, unidade Tubarão, informa que houve um blackout (falta de energia) na Usina hoje, que afetou sua Central Termelétrica. O evento gerou um barulho intenso, mas não houve vítimas. Estão sendo veiculadas por pessoas imagens em mídias sociais mostrando chamas em um dos processos que, na verdade, é um sistema de segurança chamado bleeder, que são dispositivos que realizam a queima controlada dos gases em caso de falha no sistema. Todas as medidas estão sendo tomadas voltadas à segurança das pessoas, meio ambiente e estabilidade dos processos. Os órgãos ambientais já foram informados”, disse a assessoria de imprensa da siderúrgica capixaba.
O barulho ouvido na tarde deste domingo foi tão forte que fonte da coluna que estava no Retiro do Congo, região rural de Vila Velha, ouviu a forte explosão. Houve relatos também de abalos de prédios em Vitória e na Serra.
A siderúrgica localizada na Serra disse que não houve feridos e que os órgãos de controle ambiental foram informados  do incidente.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Bastidores do velório de Max Mauro e o pedido especial da família

Após mais de 60 anos, tradicional padaria de Vitória fecha as portas

Quanto custou a viagem do governador Casagrande à Itália e ao Azerbaijão?

Conheça os sete futuros padres da Arquidiocese de Vitória

Max Mauro, o homem que honrou a política, amou o povo e enfrentou as elites

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Grande Vitória indústria Meio Ambiente Serra ArcelorMittal Indústria Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados