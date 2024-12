Violência

Homem é preso após agredir filha e morder rosto da esposa em Muqui

Ele foi autuado em flagrante por ameaça e duas vezes por lesão corporal qualificada, e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da região

2 min de leitura min de leitura

Um homem acabou preso por agredir a esposa e a filha deles, uma adolescente de 16 anos, em São Luiz, Muqui, no Sul do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde de domingo (17), e, além das ameaças, o suspeito mordeu o rosto da mulher, que se escondeu no mato até a chegada da Polícia Militar.

A PM disse que, no local, o suspeito contou aos policiais que teve um desentendimento com a esposa, sem explicar o motivo. Mas, com a presença dos militares na casa, a mulher de 40 anos disse que estava fazendo o almoço quando o marido chegou embriagado, falando que o filho mais novo do casal não era dele.

Ela narra que ele a agarrou pelo pescoço e deu uma mordida no rosto dela. A violência foi presenciada pela filha do casal, que pediu para que o pai parasse, mas ela também acabou agredida com socos e mordidas.

Para defender a filha, a mulher deu uma paulada no marido e saiu correndo para o pasto, mas acabou alcançada e as agressões continuaram. O homem soltou a mulher para bater no filho de 10 anos, e ela fugiu, se escondendo na mata até a chegada da PM.

A mulher contou que o marido já a esfaqueou em 2016, e a ameaçou, que se ficasse preso novamente, a mataria quando saísse. Ela foi levada para o hospital do município e o homem, levado para a delegacia regional em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por ameaça e duas vezes por lesão corporal qualificada, e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta