Criminosos invadem loja duas vezes e levam R$ 10 mil em produtos em Sooretama

Dois criminosos invadiram uma loja no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, e levaram cerca de R$ 10 mil em produtos durante a madrugada de domingo (29). Segundo o proprietário do estabelecimento, os suspeitos furtaram um notebook, um celular, bolsas, materiais de papelaria, copos térmicos e R$ 165 em dinheiro.

Ainda de acordo com o dono, os criminosos chegaram por volta das 2h20, estacionaram o carro em uma rua lateral e invadiram a loja. Na primeira ação, levaram o notebook e o dinheiro que estava no caixa. Em seguida, deixaram o local. Cerca de uma hora depois, por volta das 3h30, a dupla retornou ao estabelecimento e levou mais produtos, como bolsas, celular, canetas marcadoras, lápis de cor, tintas e outros itens.

A Polícia Militar informou que realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.