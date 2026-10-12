Homem é encontrado morto em propriedade rural de Linhares

Um homem foi encontrado morto com marcas de cortes no rosto em uma propriedade rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no domingo (11). De acordo com a Polícia Militar, uma foice com vestígios de sangue foi encontrada a cerca de 80 centímetros do corpo. Um martelo também ensanguentado foi achado dentro da residência, na comunidade de São Rafael.
A Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A identidade e a idade da vítima não foram informadas.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Nenhum suspeito foi localizado até a publicação da reportagem.