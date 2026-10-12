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Comunidade de São Rafael

Homem é encontrado morto em propriedade rural de Linhares

Foice e martelo com vestígios de sangue foram apreendidos no local do crime; motivação e autoria são investigadas

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 13:59

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

12 out 2026 às 13:59
Um homem foi encontrado morto com marcas de cortes no rosto em uma propriedade rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no domingo (11). De acordo com a Polícia Militar, uma foice com vestígios de sangue foi encontrada a cerca de 80 centímetros do corpo. Um martelo também ensanguentado foi achado dentro da residência, na comunidade de São Rafael.

A Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A identidade e a idade da vítima não foram informadas.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Nenhum suspeito foi localizado até a publicação da reportagem.

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Linhares ES Norte Polícia Militar Polícia Civil Foice Martelo
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