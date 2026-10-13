O que fazer para evitar queda de idosos? Veja medidas simples para prevenir acidentes

A coordenadora reforça que prevenir quedas é também uma forma de preservar a autonomia e o bem-estar, e não de limitar a independência da pessoa idosa. Pelo contrário, significa criar condições para manter a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida . “O cuidado começa na rotina. Quanto mais seguro for o ambiente e mais ativa e acompanhada estiver a pessoa idosa, maiores são as chances de envelhecer com independência e qualidade de vida”, conclui.