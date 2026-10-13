O poder das cores: saiba como a cromoterapia é utilizada para promover equilíbrio e bem-estar

O rosa representa delicadeza, carinho e sensibilidade. Nas práticas de cromoterapia, costuma ser associado ao amor, à autoestima e à capacidade de acolher as próprias emoções. É uma tonalidade bastante utilizada em rituais simbólicos de autocuidado, principalmente quando a intenção é fortalecer a relação consigo mesmo. Roupas, flores, velas decorativas e objetos em tons rosados podem servir como lembretes para cultivar gentileza, respeito e valorização pessoal.