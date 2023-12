Onda de calor: ES é incluído em alerta de perigo até o fim de semana

Clesiane realizou, no último sábado (9) uma tomografia (exame de imagem da cabeça), que apontou melhora no estado de saúde da empresária atingida pelo concreto, segundo o marido dela. A imagem (acima) mostra que ainda há um buraco no crânio. João Paulo Martinez explicou que a cirurgia foi realizada na semana passada para limpeza da região e para evitar que o osso continuasse pressionando o cérebro. Outra cirurgia deverá ser realizada para construção do osso. Mas segundo o marido da vítima, isso poderá ser feito apenas depois do nascimento do filho do casal.