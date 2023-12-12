Calor volta a partir de quinta e temperaturas ficam acima da média no ES

Mapa mostra parte do Espírito Santo em laranja, onde temperatura deve ficar acima da média, mas sem ser classificada como onda de calor Crédito: Climatempo

A primavera vai terminar com calorão em boa parte do Brasil. A empresa de meteorologia Climatempo informa que está prevista uma nova onda de calor a partir desta quinta-feira (14) em algumas regiões da parte central do país. O Espírito Santo não será diretamente atingido, mas as temperaturas também vão aumentar em algumas cidades na divisa com Minas Gerais

Pelo mapa da Climatempo, a onda de calor vai atingir os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, além do Distrito Federal, e durar até quarta-feira (20). Essas regiões estão com a coloração vermelha, destacando que as temperaturas podem ficar mais de 5ºC acima do normal.

Em alguns estados, como o Espírito Santo, marcados com laranja, a previsão é de temperaturas entre 3ºC e 5ºC acima da média. As cidades atingidas com esse calor ficam nas regiões Sul e Noroeste, próximas da divisa com Minas Gerais. Nessas localidades, as temperaturas atingem o limiar de onda de calor em alguns dias, mas não será por período tão prolongado quanto nas áreas em vermelho.

O que é onda de calor

A onda de calor é caracterizada por uma sequência de dias ou até semanas, onde as temperaturas em uma região, relativamente ampla, ficam muito acima da média que seria normal para uma determinada época, em torno de 5°C.

Essas ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica.