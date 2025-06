'Espalhamento de Mie' deixa céu de Linhares na cor violeta; entenda

Conforme a Coordenação de Meteorologia do Incaper, ocorre um efeito óptico, principalmente durante o nascer ou o pôr do sol, quando a luz solar interage com partículas suspensas na camada baixa da atmosfera, espalhando-se em comprimentos de onda que variam entre o vermelho e o laranja. O “Espalhamento de Mie” tem esse nome em homenagem ao físico alemão Gustav Mie, que em 1908 desenvolveu equações para explicar como as ondas eletromagnéticas, como a luz, interagem com partículas esféricas na atmosfera.>