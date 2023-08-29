Motorista fica em estado grave após acidente na BR 262 em Venda Nova

O motorista de um Fiat Uno ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um caminhão Volvo FH 500, na noite de segunda-feira (28), em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a colisão frontal ocorreu no km 98 da rodovia, por volta de 19h45.

De acordo com a PRF, chovia no momento do acidente, que aconteceu no ponto conhecido como ‘Viaduto’. O motorista do Fiat Uno, não identificado, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o condutor do caminhão, um homem de 32 anos, não se feriu.