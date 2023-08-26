Jovem desaparecido há sete meses é encontrado às margens da BR 101 no ES

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Dayse Duarta, prima daThais, conversou com a reportagem da TV Gazeta. "Estamos aqui em pedido de justiça, não só pela Thais, que teve a vida ceifada de forma bárbara, mas também por todas as mulheres e contra todos os tipos de violências que nós, mulheres, temos sofrido. Temos visto no Brasil os números que estão alarmantes e viemos para a rua tentar mudar de alguma forma a lei", frisou.
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