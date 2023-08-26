Jovem desaparecido há sete meses é encontrado às margens da BR 101 no ES

Jovem foi encontrado por agentes da PRF às margens da BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim. (Divulgação/PRF) Crédito:

►ATUALIZAÇÃO | A PRF divulgou neste sábado (26) que levou o jovem até a divisa com o RJ onde familiares foram buscá-lo e houve o reencontro.

Um jovem do Rio de Janeiro que estava desaparecido havia sete meses foi encontrado às margens da BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, no início da noite desta sexta-feira (25). O homem, de 20 anos, foi encontrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e disse que se perdeu após sair de casa para consumir drogas.

O jovem relatou que saiu de Campos, no Rio de Janeiro, e, após caminhar muitos dias e dormir nas ruas, veio parar no Espírito Santo. Para se defender, ele disse que juntou pedaços de madeira e fitas pretas para preparar um objeto semelhante a uma arma de fogo.