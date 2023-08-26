Jovem do RJ desaparecido há meses e achado no ES reencontra a família

Um jovem de 20 anos do Rio de Janeiro que estava desaparecido havia sete meses e foi encontrado às margens da BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, reencontrou a família. Ele foi levado por uma equipe capixaba da Polícia Rodoviária Federal até a divisa com o RJ — ainda na noite de sexta-feira (26) — onde familiares o buscaram para ir para casa.
O rapaz foi encontrado pelos agentes federais no início da noite de sexta, e relatou que saiu de casa, em Campos, para consumir drogas e depois se perdeu. Após caminhar muitos dias e dormir nas ruas, veio parar no Espírito Santo. Para se defender, ele disse que juntou pedaços de madeira e fitas pretas para preparar um objeto semelhante a uma arma de fogo.
Após o jovem se lembrar do telefone da mãe, policiais fizeram contato com a família, que o procurava desde o desaparecimento.