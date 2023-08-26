Jovem do RJ desaparecido há meses e achado no ES reencontra a família

O rapaz foi encontrado pelos agentes federais no início da noite de sexta, e relatou que saiu de casa, em Campos, para consumir drogas e depois se perdeu. Após caminhar muitos dias e dormir nas ruas, veio parar no Espírito Santo. Para se defender, ele disse que juntou pedaços de madeira e fitas pretas para preparar um objeto semelhante a uma arma de fogo.