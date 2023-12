Homem é assassinado a tiros dentro de oficina em Vitória

Duas pessoas que ocupavam uma moto sofreram ferimentos graves após se envolverem em um acidente com um carro na ES 248, na altura do distrito de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite do último sábado (9). De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem, condutor da moto, sofreu uma amputação no braço esquerdo. Na garupa estava uma mulher, que sofreu uma grave fratura no joelho esquerdo.