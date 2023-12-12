Diarista é suspeita de roubar joias e arma em casa de empresário na Serra

A diarista é investigada de roubar armas, munições e joias da casa de um empresário, na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Uma diarista de 32 anos é investigada por roubar uma arma, três carregadores, munições, dinheiro (dólar e euro) e joias da casa de um empresário, que mora no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. A arma de fogo chegou a ser encontrada em operação da Polícia Militar (PM) contra traficantes no bairro de Belvedere, também na Serra, no dia 30 de setembro.

A suspeita foi um dos alvos da Operação "Contumélia", realizada nesta terça-feira (12) pela Polícia Civil, por meio do 12º Distrito Policial (DP) da Serra.

Segundo a corporação, a equipe chegou a ir até a residência da diarista, no bairro São Francisco, no município de Cariacica, mas ela não foi encontrada. O crime contra o empresário aconteceu no dia 09 de setembro e, a vítima só notou a falta dos objetos dias depois, pois estava viajando com sua família.

Além do crime contra o morador da Serra, há informações de outras ocorrências realizadas pela diarista em Vitória e em Vila Velha na qual ela também furtou dinheiro e joias de casas para as quais foi indicada para fazer faxina. A corporação informou que ela será indiciada pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança.

Segunda investigada

O caso também foi apurado durante a ‘Operação Contumélia’ realizada nesta terça (12). Segundo a corporação, a mulher tinha acesso aos cartões, pois era responsável por entregá-los aos estudantes da escola pública onde trabalhava, que fica no bairro Novo Horizonte, na Serra. Quando algum estudante não ia buscar, ela levava para casa.

Durante a ação da corporação, foram encontrados na residência da mulher 106 cartões, de onde ela retirou o valor furtado. Conforme a PC, ela tinha uma empresa no nome dela e, por isso, tinha máquina de cartão que usava para passar os valores do ‘Nutri Férias’, de R$ 150 em janeiro e R$ 100 em junho, para a própria conta bancária.