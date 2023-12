Operação policial

De tráfico a morte de indígenas: quem são os capixabas procurados no RJ

Os cinco homens são procurados por crimes como tráfico de drogas, homicídio e até morte e ocultação dos corpos de indígenas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo

3 min de leitura min de leitura

Criminosos procurados pela polícia em favela do Rio de Janeiro. (Montagem | Sesp)

Cinco homens foram alvos de uma operação integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) do Espírito Santo que busca criminosos capixabas escondidos na favela de Nova Holanda, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A ação na manhã desta terça-feira (12) durou cerca de cinco horas e contou com apoio da Polícia Civil capixaba e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar carioca.

Os alvos da operação, que tiveram a identidade divulgada pela Sesp à imprensa, são procurados por crimes como tráfico de drogas, homicídio e até morte de indígenas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A ação terminou sem que os criminosos fossem presos.

A Sesp informou que os homens procurados são suspeitos de "execuções cruéis" e que os crimes teriam sido cometidos em Aracruz, João Neiva, Fundão, Colatina, Vitória e Cariacica. De acordo com apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, os procurados não foram localizados, mas a polícia esteve nos endereços onde os homens se escondiam e apreenderam aparelhos celulares e materiais. Confira quem é quem na lista de procurados:

Bryan Lyrio Deolindo

Bryan Lyrio Deolindo Tem 32 anos de idade e consta no histórico criminal, segundo a Sesp, crimes relacionados a tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. (Reprodução | Sesp)

No histórico criminal de Bryan Lyrio Deolindo, de 32 anos, constam, segundo a Sesp, crimes relacionados a tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Atualmente, de acordo com apuradas por A Gazeta, contra ele existem cinco mandados de prisão em aberto, com datas registradas entre janeiro de 2022 e abril de 2023. Todos os mandados aparecem com o seguinte status: "Pendente de cumprimento".

Atila Gonçalves Nunes

Atila Gonçalves Nunes Tem 26 anos de idade e é conhecido também como "Taru". (Reprodução | Sesp)

Tem 26 anos e é conhecido também como "Taru". Segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Atila Gonçalves Nunes está foragido do sistema penitenciário e tem um mandado de prisão em aberto. Atila foi condenado por homicídio e deveria cumprir pena de 16 anos em regime fechado. Conforme informado pela Sesp, ele está envolvido na morte e ocultação dos corpos de indígenas em Aracruz.

Fabio José de Araújo

Fabio José de Araújo Tem 45 anos de idade e é conhecido também como "Binha". (Reprodução | Sesp)

Tem 45 anos de idade e é conhecido também como "Binha". Fabio José de Araújo fugiu do sistema prisional capixaba no dia 4 de agosto de 2022 e tem três mandados de prisão em aberto. Ele é irmão de José Maria, comparsa de Bryan Lyrio Deolindo. De acordo com a Sesp, "Binha" pode estar no Rio de Janeiro com Bryan e "Taru".

Leandro Martins de Araújo

Leandro Martins de Araujo Tem 25 anos de idade e é filho de Fabio José de Araújo, o "Binha". (Reprodução | Sesp)

Tem 25 anos de idade e é filho de Fabio José de Araújo, o "Binha". Leandro Martins de Araujo também está no Rio de Janeiro, segundo a Sesp. Ele tem dois mandados de prisão em aberto.

Adair Fernandes da Silva

Adair Fernandes da Silva Tem 41 anos de idade e é conhecido também como "Dada". (Reprodução | Sesp)

Tem 41 anos de idade e é conhecido também como "Dada". Segundo apurado por A Gazeta, Adair Fernandes da Silva tem um mandado de prisão em aberto.

Os trabalhos de investigação foram realizados pela equipe do Centro Integrado de Análise Telemática (Ciat) Norte, coordenado pelo superintendente Norte da Polícia Civil, delegado Fabrício Dutra, em conjunto com a Gerência de Inteligência da Sesp. Ao todo, os cinco alvos têm 12 mandados de prisão em aberto.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta