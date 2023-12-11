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Estelionato

Golpe na Ilha do Boi: suspeita já teve bens bloqueados pelo mesmo crime

Segundo a Polícia Civil, a mulher de 45 anos já teve R$ 90 mil reais retidos judicialmente por conta dos prejuízos causados a um idoso; caso segue em investigação

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 17:09

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

11 dez 2023 às 17:09
Jhose Campos Alves, de 45 anos, presa suspeita de aplicar golpes na última quinta-feira (7), na Ilha do Boi, em Vitória, teve mais de R$ 90 mil bloqueados por outro crime de estelionato contra um idoso. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI), e outros detalhes não podem ser repassados no momento. 
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Ainda de acordo com a corporação, desde que a prisão dela foi divulgada, cinco novas vítimas compareceram à delegacia e identificaram a suposta estelionatária.

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Investigações apontaram que a mulher mantinha um estilo de vida luxuoso proveniente das atividades criminosas. O modo de enganar as vítimas era parecido: ela fazia compras com cheques sem fundo e, em seguida, alegava problemas financeiros que a impediam de pagar. Ao menos 30 pessoas caíram no golpe, totalizando um prejuízo de mais de R$ 600 mil.
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Casa lacrada

A mansão onde a suspeita morava na Ilha do Boi também foi lacrada pela Polícia Civil. Com isso, só quem possui autorização das forças de segurança pode acessar o local. 

Materiais apreendidos em mansão de suspeita de estelionato

"O proprietário está em processo de rescisão contratual e os moradores que estavam na casa como a enteada e o marido [da suspeita] já desocuparam o imóvel. A equipe do 3º Distrito Policial de Vitória, está tentando identificar eventuais outras vítimas para devolver objetos que permanecem na casa", destacou a Polícia Civil, em nota. 
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