Golpe na Ilha do Boi: suspeita já teve bens bloqueados pelo mesmo crime

Segundo a Polícia Civil, a mulher de 45 anos já teve R$ 90 mil reais retidos judicialmente por conta dos prejuízos causados a um idoso; caso segue em investigação

A mulher de 45 anos, presa suspeita de aplicar golpes na última quinta-feira (7), na Ilha do Boi, em Vitória , teve mais de R$ 90 mil bloqueados por outro crime de estelionato contra um idoso. Segundo a Polícia Civil , o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI), e outros detalhes não podem ser repassados no momento.

Ainda de acordo com a corporação, desde que a prisão dela foi divulgada, cinco novas vítimas compareceram à delegacia e identificaram a suposta estelionatária – que não teve o nome informado.

Investigações apontaram que a mulher mantinha um estilo de vida luxuoso proveniente das atividades criminosas. O modo de enganar as vítimas era parecido: ela fazia compras com cheques sem fundo e, em seguida, alegava problemas financeiros que a impediam de pagar. Ao menos 30 pessoas caíram no golpe, totalizando um prejuízo de mais de R$ 600 mil.