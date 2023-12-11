Ainda de acordo com a corporação, desde que a prisão dela foi divulgada, cinco novas vítimas compareceram à delegacia e identificaram a suposta estelionatária.

Investigações apontaram que a mulher mantinha um estilo de vida luxuoso proveniente das atividades criminosas. O modo de enganar as vítimas era parecido: ela fazia compras com cheques sem fundo e, em seguida, alegava problemas financeiros que a impediam de pagar. Ao menos 30 pessoas caíram no golpe, totalizando um prejuízo de mais de R$ 600 mil.

Your browser does not support the audio element. Golpe na Ilha do Boi: suspeita já teve bens bloqueados pelo mesmo crime

Casa lacrada

A mansão onde a suspeita morava na Ilha do Boi também foi lacrada pela Polícia Civil. Com isso, só quem possui autorização das forças de segurança pode acessar o local.

Materiais apreendidos em mansão de suspeita de estelionato