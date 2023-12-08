A Polícia Civil divulgou como agia a mulher de 45 anos, presa na quinta-feira (8) por estelionato suspeita de golpes contra moradores na Ilha do Boi, bairro nobre de Vitória. Segundo a corporação, Jhose Campos Alves primeiro realizava as compras com cheques sem fundo ou alegava não ter crédito no cartão, e em seguida dizia estar passando por problemas financeiros e não teria como pagar.
Com essa atuação, a suspeita de ter enganado as vítimas conseguiu 13 telas de pintura e diversos itens de decoração, roupas e sapatos – que foram encontrados na mansão onde ela morava na região onde cometia o crime.
Conforme a Polícia Civil, até o momento, foi constatado que um grupo de pelo menos 30 pessoas teve prejuízo de cerca de R$ 600 mil, somando os golpes. A corporação agora trabalha para identificar de quem são cada um dos produtos apreendidos para devolver aos donos. A equipe policial acredita que com a divulgação do caso, apareçam mais pessoas denunciando a estelionatária.
Como agia mulher presa em mansão da Ilha do Boi por praticar golpes
Materiais apreendidos em mansão de suspeita de estelionato
A suspeita foi presa após um mandado de prisão preventiva, expedido pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, cumprido na residência da investigada. No local também foram cumpridos mandados de busca e apreensão para encontrar os objetos vendidos a ela, mas que não foram pagos pela mulher. A conduzida, que responderá por estelionato, foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.