Como agia mulher presa em mansão da Ilha do Boi por praticar golpes

A suspeita morava em uma mansão na Ilha do Boi, onde guardava todos os objetos das vítimas suspeita. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil divulgou como agia a mulher de 45 anos, presa na quinta-feira (8) por estelionato suspeita de golpes contra moradores na Ilha do Boi, bairro nobre de Vitória. Segundo a corporação, Jhose Campos Alves primeiro realizava as compras com cheques sem fundo ou alegava não ter crédito no cartão, e em seguida dizia estar passando por problemas financeiros e não teria como pagar.

Com essa atuação, a suspeita de ter enganado as vítimas conseguiu 13 telas de pintura e diversos itens de decoração, roupas e sapatos – que foram encontrados na mansão onde ela morava na região onde cometia o crime.

Conforme a Polícia Civil, até o momento, foi constatado que um grupo de pelo menos 30 pessoas teve prejuízo de cerca de R$ 600 mil, somando os golpes. A corporação agora trabalha para identificar de quem são cada um dos produtos apreendidos para devolver aos donos. A equipe policial acredita que com a divulgação do caso, apareçam mais pessoas denunciando a estelionatária.

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Materiais apreendidos em mansão de suspeita de estelionato