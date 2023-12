Como agia mulher presa em mansão da Ilha do Boi por praticar golpes

Suspeita deu prejuízo de R$ 600 mil a pelo menos 30 moradores da região, segundo a polícia; na residência dela foram apreendidas 13 telas de pintura e outros itens frutos de golpes

A Polícia Civil divulgou como agia a mulher de 45 anos, presa na quinta-feira (8) por estelionato suspeita de golpes contra moradores na Ilha do Boi, bairro nobre de Vitória. Segundo a corporação, a suspeita – que não teve o nome divulgado – primeiro realizava as compras com cheques sem fundo ou alegava não ter crédito no cartão, e em seguida dizia estar passando por problemas financeiros e não teria como pagar.