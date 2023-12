Polícia prende suspeita de estelionato em mansão na Ilha do Boi

As investigações mostram que ela causou um prejuízo aproximado de R$ 600 mil; prisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (7)

Uma mulher, de 45 anos, suspeita de estelionato, foi presa na tarde desta quinta-feira (7), em uma mansão localizada na Ilha do Boi, em Vitória. De acordo com as investigações, ela é reconhecida como uma das principais praticantes desse crime nos bairros sob jurisdição do 3º Distrito Policial de Vitória, mantendo um estilo de vida luxuoso proveniente das atividades criminosas.