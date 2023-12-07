Polícia prende suspeita de estelionato em mansão na Ilha do Boi

Jhose Campos Alves, de 45 anos, suspeita de estelionato, foi presa na tarde desta quinta-feira (7), em uma mansão localizada na Ilha do Boi, em Vitória . De acordo com as investigações, ela é reconhecida como uma das principais praticantes desse crime nos bairros sob jurisdição do 3º Distrito Policial de Vitória, mantendo um estilo de vida luxuoso proveniente das atividades criminosas.

O mandado de prisão preventiva, expedido pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, foi cumprido na residência da investigada. Segundo a Polícia Civil , até o momento, constatou-se um prejuízo aproximado de R$ 600 mil em um grupo de pelo menos 30 vítimas.

A operação policial incluiu ainda o cumprimento de mandado de busca e apreensão na mansão da investigada. No local, foram apreendidos dezenas de móveis, 13 telas de pintura e diversos itens de decoração, todos provenientes de estelionato.

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Materiais apreendidos em mansão de suspeita de estelionato

A Delegacia de Polícia procederá com o registro da entrega desses objetos às vítimas já identificadas. Conforme a Polícia Civil, a expectativa é de que outras vítimas não tenham comunicado o crime à polícia, podendo resultar em um aumento significativo no número de pessoas prejudicadas.