Crime

Polícia investiga furto de mais de R$ 30 mil em sacas de café em Alegre

Produtor rural disse que o material – cerca de 60 sacas de café arábica – era da primeira colheita da lavoura; furto foi descoberto na manhã da última quarta-feira (11)

A Polícia Civil investiga o furto de cerca de 60 sacas de café arábica no distrito de Vila do Café, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, resultando em um prejuízo de mais de R$ 30 mil. O crime foi descoberto pelo produtor rural responsável pelo material, na manhã da última quarta-feira (11).>