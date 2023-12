Na frente da mãe

Suspeito de matar irmão com facão em Presidente Kennedy é preso no Rio

Homem foi encontrado na companhia da companheira nesta segunda-feira (11), em Campos dos Goytacazes (RJ)

Momento da prisão do suspeito, arma utilizada no crime de carro usado para fuga. (Divulgação/PCES)

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Um homem de 38 anos foi preso nesta segunda-feira (11), suspeito de matar o próprio irmão com golpes de facão em Presidente Kennedy, no Sul do Estado. O suspeito, que não teve o nome identificado, teria cometido o homicídio no dia 3 de dezembro, na localidade de Jaqueira, e foi encontrado na companhia da companheira, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

A prisão foi feita durante a “Operação Node” por equipes da Delegacia de Presidente Kennedy, com o apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos Goytacazes e da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ).

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), após o crime, as investigações indicaram que o casal estava escondido em uma casa na localidade de Lagoa de Cima, zona rural de Campos dos Goytacazes. Após buscas na área, a casa dos suspeitos foi encontrada e eles foram presos sem lesões aparentes, sendo conduzidos com algemas.

Durante a prisão, os celulares dos suspeitos e um facão usado no crime também foram apreendidos. O facão estava no carro que teria sido utilizado no dia do homicídio, para fuga. De acordo com a PCES, foram os suspeitos que indicaram o local onde o carro estava escondido, na localidade de Vila de Palha, também na zona rural de Campos dos Goytacazes.

O crime

O crime ocorreu na frente da mãe dos irmãos. No dia da ocorrência, a Polícia Militar informou que a mãe dos irmãos, de 62 anos, contou aos policiais que recebeu uma ligação de sua nora perguntando se o cunhado, a vítima de 42 anos, estava em casa.

Minutos após responder que seu filho estava em casa, ela ouviu fortes batidas na porta e, ao sair do quarto para verificar, se deparou com a nora em pé na porta, vendo o marido, de 38 anos, golpear o irmão diversas vezes com um facão. O casal fugiu logo em seguida tomando destino ignorado.

Nesta segunda-feira (11), a Polícia Civil informou que o homem e a mulher foram conduzidos à Delegacia de Presidente Kennedy e serão encaminhados ao sistema prisional.

