Após mais de um mês, caso de diarista morta em Vila Velha continua um mistério

Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, saiu para caminhar e foi encontrada dias depois enterrada em um cova rasa em Vale Encantado, com sinais de violência

Publicado em 16 de junho de 2025 às 11:59

Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, diarista assassinada em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

Mais de um mês e meio depois, o caso da diarista Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, encontrada morta com requintes de crueldade em Vila Velha, continua um mistério. Segundo a Polícia Civil, o crime segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM); questionada se houve prisão de algum responsável, a corporação disse que não iria divulgar detalhes. Entenda, ponto a ponto, o que se sabe sobre o assassinato. >

Desaparecimento

Iraci saiu de casa para caminhar, por volta das 8h15 do dia 26 de abril, para realizar o percurso que costumava fazer todos os sábados, conhecido como "Reta do Vale", nas proximidades da Escola Municipal Joffre Fraga, em Vale Encantado. Uma câmera de segurança flagrou ela deixando o prédio. Depois disso, a diarista não foi mais vista.>

Buscas

No sábado mesmo, a filha mais nova de Iraci estranhou a demora da mãe em voltar da caminhada e foi até o apartamento dela. Na residência, a filha encontrou o celular da diarista em cima da cama. >

A nora da diarista, Camila de Oliveira Silva Teixeira, informou que a sogra não saía para caminhar com o aparelho com medo de ser roubada. No domingo, os filhos da vítima já começaram a realizar buscas pela região e passaram em hospitais procurando pela mãe. Polícia Civil e Corpo de Bombeiros também estiveram no local onde ela fazia a caminhada. >

Corpo encontrado

No dia 1º de maio, o corpo de Iraci foi localizado por amigos da família em um terreno no final da Rua Monte Sinai, em Vale Encantado, nas proximidades da Rodovia Leste Oeste e de onde ela morava. "Não esperava encontrar uma cena tão pesada. Uma cena de terror. Fico preocupado até na hora de dormir, porque não é uma cena que você vai esquecer de uma hora para a outra", relatou um dos voluntários que estava nas buscas. >

Requintes de crueldade

O corpo estava em estado de decomposição, em uma cova rasa, com mãos e pés amarrados e sinais de violência. O próprio delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, disse que o crime foi cometido com requintes de crueldade. "É alguém que não queria que fosse descoberto, por isso enterrou a vítima", detalhou (confira abaixo).>

Homem preso com arma

No mesmo dia em que o corpo de Iraci foi encontrado, um homem foi preso com uma arma nas proximidades da casa onde a vítima morava, em Vale Encantado. Na ocasião, o delegado Luiz Gustavo Ximenes disse que a polícia estava investigando se esse suspeito tinha relação com o assassinato da diarista. >

“Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Estão sendo realizados levantamentos para ver a participação desse indivíduo, se ele realmente participou desse crime. Estamos analisando as câmeras de monitoramento e também aguardando o laudo cadavérico para verificar as lesões, se foram praticadas com arma branca”, afirmou Ximenes, em entrevista à TV Gazeta.>

O delegado-geral, José Darcy Arruda, afirmou que, no momento em que foi preso, o homem não tinha condições de prestar depoimento. “A pessoa estava totalmente alcoolizada, entorpecida, cheia de fezes, com falas desconexas. Aguardamos até a madrugada e a interrogamos. Ele nega veementemente, diz que não conhece (a vítima). Mas isso não está descartado. Vamos buscar todas as informações”, detalhou ele, na ocasião. >

Nesta segunda-feira (16), a reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil se havia sido comprovada a participação desse homem no crime, ou se outra pessoa tinha sido indiciada. A corporação se limitou a responder que: "O caso segue sob investigação da DHPM e detalhes da investigação não serão divulgados. As equipes estão atuando com afinco diariamente, com o objetivo de oferecer respostas aos familiares, não apenas deste caso, mas também de todos os inquéritos em andamento na unidade. Informações que possam contribuir com o trabalho da Polícia podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181". >

