Bairro Valparaíso

Homem rouba carro e atinge vários veículos estacionados na Serra

Suspeito roubou carro em supermercado, bateu em vários veículos e fugiu com outro automóvel após novo assalto na Serra

Um homem roubou um carro em um supermercado e, na fuga, atingiu vários veículos estacionados em frente a um condomínio no bairro Valparaíso, na Serra . O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (16). A reportagem da TV Gazeta apurou que seis veículos teriam sido atingidos. Já a Polícia Militar , informou que foram quatro. >

Segundo a reportagem da TV Gazeta , uma mulher contou que deixou a filha na escola e foi ao supermercado. Quando colocava as compras no carro, o suspeito chegou armado, roubou seu veículo e fugiu. >

Para a Polícia Militar, testemunhas disseram que o suspeito passou em frente a um condomínio em alta velocidade, perdeu o controle ao passar por um quebra-molas e colidiu com os carros. >

Ainda conforme informações da PM, após o acidente, o criminoso abordou outro motorista que passava pelo local, mandou ele sair do automóvel e fugiu com o veículo.>

A Guarda Municipal informou que uma equipe foi ao local informado e realizou buscas na região, com base nos relatos sobre as características do suspeito, porém, ninguém foi localizado. Reforçou ainda que o patrulhamento na região continuará intensificado. >