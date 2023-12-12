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Complexo da Maré

Polícia do ES e Bope caçam no RJ capixabas suspeitos de crimes cruéis

Operação no Rio de Janeiro procurava, entre outros alvos, suspeitos de ocultarem cadáver por meio de esquartejamento em Aracruz, João Neiva, Fundão, Colatina, Vitória e Cariacica

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 07:44

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 dez 2023 às 07:44
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a Polícia Civil do Espírito Santo e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro realizaram, na manhã desta terça-feira (12), uma operação integrada no Complexo da Maré, na capital carioca, em busca de criminosos capixabas que estão escondidos na favela de Nova Holanda (RJ). A operação acabou durante a manhã. Nenhum dos cinco indivíduos foi preso pela polícia.
Os indivíduos são procurados por crimes de homicídio e tráfico de drogas no Norte do Espírito Santo. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, esteve no Rio de Janeiro acompanhando a operação.
O grupo é suspeito de execuções cruéis – incluindo ocultação de cadáver por meio de esquartejamento – nos municípios de Aracruz, João Neiva, Fundão, Colatina, Vitória e Cariacica. Um dos casos envolve o desaparecimento de dois indígenas que faziam parte de uma aldeia de Aracruz, no Norte do Espírito Santo.
Os trabalhos de investigação foram realizados pela equipe do Centro Integrado de Análise Telemática (Ciat) Norte, coordenado pelo superintendente Norte da Polícia Civil, delegado Fabrício Dutra, em conjunto com a Gerência de Inteligência da Sesp.
Bryan Lyrio Deolindo, Adair Fernandes da Silva, Fabio José de Araújo, Leandro Martins de Araujo, Atila Gonçalves Nunes
Bryan Lyrio Deolindo, Adair Fernandes da Silva, Fabio José de Araújo, Leandro Martins de Araujo, Atila Gonçalves Nunes Crédito: Divulgação | Sesp
Ao todo, a operação tinha cinco alvos com 12 mandados de prisão em aberto. Confira quem é cada um dos procurados. Um dos procurados é Adair Fernandes da Silva, o Dadá – número 9 da última lista divulgada pela Sesp. Nenhum dos cinco procurados foi preso durante a operação no Rio de Janeiro.
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