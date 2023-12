Polícia do ES e Bope caçam no RJ capixabas suspeitos de crimes cruéis

Operação no Rio de Janeiro procurava, entre outros alvos, suspeitos de ocultarem cadáver por meio de esquartejamento em Aracruz, João Neiva, Fundão, Colatina, Vitória e Cariacica

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a Polícia Civil do Espírito Santo e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro realizaram, na manhã desta terça-feira (12), uma operação integrada no Complexo da Maré, na capital carioca, em busca de criminosos capixabas que estão escondidos na favela de Nova Holanda (RJ). A operação acabou durante a manhã. Nenhum dos cinco indivíduos foi preso pela polícia.