Onda de violência em Vila Velha: manhã de tiroteio em Jaburuna

Parece notícia repetida, mas não é: mais um bairro de Vila Velha registrou intenso tiroteio na manhã desta terça-feira (27): suspeitos de Aribiri foram até Jaburuna dar um ataque, com a intenção de ampliar o território do tráfico de drogas. No fim, três homens foram presos e um adolescente apreendido. Quatro armas foram recolhidas. Lembrando que, no mesmo dia, duas pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas em Vinte e Três de Maio, também no município canela-verde, depois de suspeitos cercarem a rua e abrirem fogo. Horas antes, outra situação semelhante aconteceu em Barramares, e dois acabaram baleados.>