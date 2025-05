Crime em Domingos Martins

Homem suspeito de envenenar caldo de cana de mulher no ES é preso

Zenilda Fernandes da Silva, de 46 anos, morreu no dia 10 de maio, após consumir alimentos levados até a casa dela pelo suspeito. Eles mantinham um relacionamento há cerca de 4 anos

Um homem de 43 anos foi preso nesta terça-feira (27), suspeito de envolvimento na morte de Zenilda Fernandes da Silva, de 46 anos, ocorrida no dia 10 de maio, na região de Soído, em Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo. A prisão foi feita pela Polícia Civil em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça. O suspeito foi localizado no distrito de Alto Marechal, em Marechal Floriano. O nome dele não foi divulgado. >

Conforme as investigações, Zenilda passou mal após consumir um lanche e um caldo de cana levados até a casa dela pelo suspeito. Ela foi socorrida, mas morreu no hospital. De acordo com o delegado Luciano Carlos Paulino, a filha da vítima encontrou um pó branco no fundo da garrafa da bebida e acionou a polícia. A perícia confirmou que se tratava de carbofurano, um veneno pesticida altamente tóxico e proibido pela Anvisa. >