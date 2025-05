Tristeza

Quem era empresária morta em acidente na BR 101 em Aracruz

Jamille Pavão Rui, de 42 anos, morreu após o carro que dirigia ser atingido por uma carreta na contramão na BR 101, no trecho de Jacupemba, na segunda-feira (26). Ela deixa marido e dois filhos

Criança atropelada na frente de escola no ES está em coma induzido

Jamille estava voltando de um curso de gastronomia em Vitória quando houve o acidente."Ela amava gastronomia e havia iniciado um curso na área, do qual estava voltando quando aconteceu tudo isso", relatou um familiar, que preferiu não se identificar. Familiares contaram à reportagem de A Gazeta que Jamille trabalhava com o marido na empresa automotiva que construíram, era mãe de um casal de filhos e se dedicava ativamente à Igreja Católica, que divulgou uma nota lamentando a morte da catequista [ leia, na íntegra, no final do texto ].

Engavetamento

Cerca de 30 minutos depois, por volta das 21h, no mesmo trecho – cerca de 500 metros antes – houve um congestionamento por conta da colisão que matou Jamille e ocorreu um engavetamento entre quatro veículos, deixando uma mulher ferida. As coli

sões traseiras foram entre um caminhão cegonha, um caminhão com carga de celulose e dois carros. Uma mulher que ocupava um dos automóveis, um Toyota Etios, ficou ferida e foi socorrida e levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz. As batidas resultaram na interdição total da pista, que foi liberada por volta de meia-noite.

Na íntegra | Nota da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição

A comunidade da Sagrada Família, juntamente com toda a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Jamille, dedicada catequista que, com amor e fé, formou corações para Deus e anunciou o Evangelho com o testemunho da própria vida.

No evangelho é-nos apresentado a promessa de Jesus: “Em verdade vos digo, quem tiver deixado tudo por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais…” (Mc 10,29-30), recordamos com esperança a entrega generosa de Jamille ao serviço da Igreja e de forma especial a nossa Comunidade da Sagrada Família.

Jamille foi exemplo de doação, firmeza na fé e amor à missão. Confiamos que, agora, ela colhe no céu os frutos de tudo o que semeou na terra com dedicação, carinho e fidelidade a Cristo. Unidos em oração, pedimos a Deus que conforte seus familiares, amigos e todos os irmãos e irmãs da caminhada catequética.

E que o legado de fé deixado por Jamille continue a inspirar nossa comunidade. “Descanso eterno dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua a ilumine. Amém.

Com fé e gratidão, Pe. Devaldo, Pe. Hansmiller e Diác. Getúlio