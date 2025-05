'Sinais de embriaguez'

Motorista é preso após atropelar adolescente na faixa de pedestres em Colatina

Segundo a Guarda Municipal e a PM, que atenderam a ocorrência, o suspeito apresentava-se alterado, resistiu à abordagem e desacatou os agentes

Um homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite do último domingo (25) após atropelar um adolescente que andava de bicicleta na faixa de pedestres, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que atenderam a ocorrência, o suspeito apresentava sinais de embriaguez, estava alterado, resistiu à abordagem e desacatou os agentes.>