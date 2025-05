Autuado por peculato

Justiça manda soltar estudante de Medicina suspeito de roubar remédios em Vitória

Além da fiança no valor de R$ 5 mil, foram impostas outras medidas cautelares ao estudante Stephan Castiglioni Siqueira, como proibição de sair da Grande Vitória sem autorização da Justiça

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de maio de 2025 às 14:20

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória Crédito: Vinicius Zagoto

A Justiça concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 5 mil, ao estudante de Medicina Stephan Castiglioni Siqueira, de 25 anos, preso na manhã de domingo (25), suspeito de tentar furtar medicamentos do Hospital Estadual de Urgência e Emergência "São Lucas" (HEUE), em Vitória. Na ocasião, conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele atuava como estagiário na unidade, contou aos policiais que pegou as medicações para administrá-las em uma paciente que estava com sintomas de asma. >

Na decisão da audiência de custódia, realizada nesta terçca-feira (27), assinada pela Juíza Raquel de Almeida Valinho, é dito que a liberdade de Stephan não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que ele possui residência fixa e ocupação lícita. >

Além da fiança, foram impostas as seguintes medidas cautelares: proibição de sair da Grande Vitória sem autorização; comparecimento a todos os atos do processo; proibição de frequentar bares e boates; apresentação em uma das Centrais Integradas de Alternativas Penais no Espírito Santo (Ciapes), proibição de frequentar o local dos fatos, entre outras.>

Relembre

Stephan Castiglioni Siqueira foi preso, na manhã de domingo (25), suspeito de tentar furtar medicamentos do Hospital Estadual de Urgência e Emergência "São Lucas" (HEUE), em Vitória. A PM foi acionada para ir ao HEUE após uma enfermeira encontrar o estudante em um banheiro do hospital, com medicamentos e seringas. Entre os itens apreendidos havia duas unidades de cloreto de sódio, três de midazolam, uma de ondansetrona e uma de propofol. >

>

A reportagem de A Gazeta consultou o site do Ministério da Saúde e das fabricantes dos medicamentos, onde são disponibilizadas as bulas como uma breve descrição da indicação de cada um. Veja abaixo:>

Cloreto de sódio: está na composição do soro fisiológico;

está na composição do soro fisiológico; Cloridrato de midazolam: é um fármaco indutor de sono de ação curta;



é um fármaco indutor de sono de ação curta; Cloridrato de ondansetrona: é indicado para o controle de náuseas e vômitos;



é indicado para o controle de náuseas e vômitos; Propofol: é indicado para indução e manutenção de anestesia geral em procedimentos cirúrgicos.

>

De acordo com a Polícia Militar, a enfermeira relatou aos policiais que Stephan havia solicitado medicamentos diversas vezes durante a madrugada. O comportamento levantou suspeitas e fez com que os funcionários do hospital intensificassem a vigilância, até encontrar o jovem no banheiro com os remédios.>

O estudante alegou aos militares que pegou os medicamentos para administrá-los em uma paciente que estaria com sintomas graves de asma. No entanto, ele não apresentou autorização e nem justificativa formal para a posse dos itens. Ainda conforme o boletim de ocorrência registrado pela PM, Stephan foi conduzido, sem o uso de algemas, à 1ª Delegacia Regional de Vitória.>

A Polícia Civil informou que Stephan Castiglioni Siqueira, de 25 anos, foi autuado em flagrante por peculato (crime cometido por um funcionário público, que se apropria ou desvia bens, ou valores que estejam sob sua responsabilidade em razão do cargo) e encaminhado ao sistema prisional. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus-ES) confirmou que o jovem deu entrada no Centro de Triagem de Viana (CTV) no domingo (25). >

A Universidade Vila Velha (UVV), por nota, confirmou que Stephan é aluno do curso de Medicina da instituição e estava estagiando no hospital. "Informamos que, no momento do ocorrido, ele não se encontrava em horário de estágio do internato. Aguardamos a formalização dos fatos para adoção das medidas administrativas cabíveis, que podem incluir desde suspensão até o desligamento, caso a infração seja comprovada", disse a instituição. >

A reportagem procurou ainda a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-ES), que emitiu uma nota em nome do hospital. A direção do Hospital Estadual de Urgência e Emergência disse que, "ao identificar a irregularidade, adotou imediatamente todas as medidas cabíveis, incluindo o acionamento das autoridades policiais. O hospital reforça que mantém um rigoroso sistema de controle e dispensação de medicamentos com monitoramento contínuo, o que permitiu a rápida identificação da irregularidade. O aluno envolvido foi permanentemente afastado de suas atividades na unidade. O hospital reforça o compromisso com a segurança e excelência no cuidado à saúde e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações".>

A Gazeta também tenta localizar a defesa de Stephan, e deixa este espaço aberto para um posicionamento.>

