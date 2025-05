Tristeza

Empresária morre em acidente na BR 101 em Aracruz ao voltar de curso em Vitória

Jamille Pavão Rui, de 42 anos, estava retornando de carro de um curso de gastronomia na Capital quando colidiu de frente com um caminhão; ela morreu a caminho do hospital

Publicado em 27 de maio de 2025 às 09:05

Jamille Pavão Rui (destaque) morreu em acidente na BR 101 em Aracruz Crédito: Reprodução | Redes sociais

Uma empresária de 42 anos morreu em um grave acidente no km 173 da BR 101, no distrito de Jacupemba, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, por volta das 20h40 de segunda-feira (26). Familiares contaram para A Gazeta que Jamille Pavão Rui estava voltando de um curso de gastronomia em Vitória quando houve a colisão de frente entre o carro que ela estava dirigindo e um caminhão. Ela foi socorrida , mas teve a morte confirmada quando era levada para um hospital. >

A Polícia Rodoviária Federal disse que Jamille dirigia um Chevrolet Tracker, que colidiu frontalmente com o caminhão Mercedes Benz Atego. Conforme as informações iniciais obtidas pela corporação, o veículo maior estava na contramão no momento da batida. >

Segundo a PRF, o motorista relatou aos agentes que o carro estaria realizando uma ultrapassagem e ele teria tentado desviar, invadindo a contramão, mas o Chevrolet Tracker teria retornado à pista de origem, momento em que teria acontecido a colisão. No entanto, a corporação disse que não havia vestígios ou testemunhas no local que confirmassem a versão. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. >

Empresária era catequista e igreja lamenta morte

Vítima de acidente na BR 101, em Aracruz, Jamille era empresária e também atuava como catequista Crédito: Redes Sociais

Jamille era católica e bastante atuante na igreja. A morte dela foi lamentada em uma nota assinada por dois padres e um diácono. A empresária dedicava seu tempo também ao catecismo, o ensino da fé católica. Ela frequentava a comunidade da Sagrada Família, localizada no bairro Conceição, em Linhares, cidade onde morava. >

"Jamille foi exemplo de doação, firmeza na fé e amor à missão. Confiamos que, agora, ela colhe no céu os frutos de tudo o que semeou na terra com dedicação, carinho e fidelidade a Cristo", afirmam os religiosos, em trecho da nota (leia na íntegra ao final desta matéria).>

Engavetamento após batida fatal

Cerca de 30 minutos depois, por volta das 21h, no mesmo trecho – cerca de 500 metros antes – houve um congestionamento por conta da colisão que matou Jamille e ocorreu um engavetamento entre quatro veículos, deixando uma mulher ferida. As colisões traseiras foram entre um caminhão cegonha, um caminhão com carga de celulose e dois carros. Uma mulher que ocupava um dos automóveis, um Toyota Etios, ficou ferida e foi socorrida e levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz. As batidas resultaram na interdição total da pista, que foi liberada por volta de meia-noite.>

Veículos envolvidos em engavetamento Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Científica informou que foi acionada na manhã desta terça-feira (27) para recolher o corpo em um hospital de Linhares. Posteriormente, a vítima foi levada para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da cidade, onde exames irão apontar a causa da morte. >

Igreja que Jamille frequentava | Nota na íntegra "A comunidade da Sagrada Família, juntamente com toda a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Jamille, dedicada catequista que, com amor e fé, formou corações para Deus e anunciou o Evangelho com o testemunho da própria vida.

No evangelho é-nos apresentado a promessa de Jesus: “Em verdade vos digo, quem tiver deixado tudo por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais…” (Mc 10,29-30), recordamos com esperança a entrega generosa de Jamille ao serviço da Igreja e de forma especial a nossa Comunidade da Sagrada Família.

Jamille foi exemplo de doação, firmeza na fé e amor à missão. Confiamos que, agora, ela colhe no céu os frutos de tudo o que semeou na terra com dedicação, carinho e fidelidade a Cristo.

Unidos em oração, pedimos a Deus que conforte seus familiares, amigos e todos os irmãos e irmãs da caminhada catequética. E que o legado de fé deixado por Jamille continue a inspirar nossa comunidade. “Descanso eterno dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua a ilumine. Amém.

Com fé e gratidão, Pe. Devaldo, Pe. Hansmiller e Diác. Getúlio"

